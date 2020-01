Unbekannte haben den Lack eines VW Golf in Lebenstedt zerkratzt. (Symbolfoto)

Täter zerkratzen Lack eines geparkten PKW in Salzgitter

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 17.05 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 2000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.