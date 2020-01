Unbekannte haben einen Zigarettenautomaten in Flachstöckheim geknackt. (Symbolbild)

Flachstöckheim. Unbekannte haben einen Zigaretten-Automaten an der Neuen Straße in Flachstöckheim aufgebrochen.

Unbekannte knacken Zigarettenautomaten in Salzgitter

Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Montag, 22.15 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Der Automat sei an der Hauswand montiert gewesen. Die Polizei schließt nicht aus, dass bei der Tat eine Flex eingesetzt wurde. Die Täter hätten Zigaretten und Bargeld erbeutet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen: (05341) 8250.