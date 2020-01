Spielhallen-Überfall in Salzgitter-Bad: 27-Jähriger in Haft

Der 27-Jährige sitzt seit wenigen Tagen in Untersuchungshaft. Der Salzgitteraner soll am 23. September gegen 3.30 Uhr eine Spielhalle an der Breslauer Straße in Salzgitter-Bad überfallen haben. Damals hatte ein zunächst unbekannter Täter die Spielhallenaufsicht mit einer leeren Bierflasche ins...