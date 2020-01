Züchter küren die schönsten Vögel in Lichtenberg

Hier stellten die Mitglieder der Vereine sowie Züchter aus dem Umland verschiedene Vogelarten aus und traten im Wettstreit um die besten Vögel der jeweiligen Art gegeneinander an.

In diesem Jahr, so heißt es in der Mitteilung, gewann Andreas Gerbrandt aus Lesse den Titel bei den Waldvögeln mit einem Birkenzeisig. Patrick Böhm aus Haverlah hatte den besten Mischling, einen Erlenzeisig x Kanarie. Den Stadtmeistertitel bei Farbkanarien gewann Frank Lange aus Engelnstedt. Die beste 4er-Kollektion in der Sparte stellte Wolfgang Weiss aus Gebhardshagen. Andreas Gerbrandt stellte die beste 2er-Kollektion aus. Zu den Gruppensiegern bei den Farbkanarien standen Christian Hoinza, Wolfgang Strube, Wolfgang Weiss und Hans Hübner. Bei den Schauwellensittichen errang Ingo Müller aus Klein Lafferde den Titel.

Celine Ramine aus Eschershausen gewann bei den Farbenwellensittichen den Titel, das beste Gegengeschlecht stellte Carsten Domm aus Söhlde aus. Desweiteren wurde Marcel Heß aus Oberg mit einem Schildsittich Stadtmeister in der Kategorie Großsittiche. Ingo Müller errang den zweiten Platz mit seinem Nymphensittich. Bei den Exoten gewann Dieter Senger aus Höxter den Stadtmeister. Zu den Gruppensiegern bei den Exoten gehörten zudem Frank Ahrend, Frank Lange und Stefan Böhm. Die beste Voliere hatte Marcel Heß mit seinen Katharina-Sittichen. In den Vitrinen wurden exotische Vogelarten gezeigt. Dort gewann Patrick Böhm mit seinen Birkenzeisigen.