Überwachungskamera wird in Salzgitter-Bad gestohlen

Bislang unbekannter Täter sollen zum wiederholten Mal das Klingelschild einer Kanzlei in Salzgitter-Bad beschädigt beziehungsweise zerstört haben. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Außerdem sollen der oder die Täter die zuvor laut Polizei „aus gegebenem Anlass“ angebrachte Überwachungskamera entwendet haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizei Salzgitter-Bad unter (05341)8250 zu wenden.

