Zwölfjährige will Schuhe in Salzgitter stehlen

Eine Zwölfjährige wurde am Samstag ertappt, wie sie Schuhe in einem Geschäft in der Braunschweiger Straße stehlen wollte. Sie stellte ihre getragenen Schuhe ins Regal, zog ein Paar neue Schuhe an und versuchte anschließend an der Kasse, lediglich Hausschuhe zu bezahlen. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Das Mädchen sei im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben worden.

