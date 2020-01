Spendengala mit Salzgitters größtem Selfie

„Sollte Deine Eröffnungsrede langweilig werden, bring am besten selbstgebackenen Kuchen mit“, lautete eine Empfehlung an den Gastgeber Sascha Pitkamin. Doch langweilig wurde es auf dem mittlerweile neunten Holiday Ball nie. Die Spendengala im Hotel am See brachte diesmal stolze 2367 Euro zusammen....