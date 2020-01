Brand in Patientenzimmer der Liebenburger Klinik

Am frühen Samstagmorgen brannte es plötzlich in einem Patientenzimmer der psychiatrischen Klinik in Liebenburg.

Liebenburg. Am Samstagmorgen bricht plötzlich ein Feuer in der psychiatrischen Klinik in Liebenburg aus. Glücklicherweise wird der Brand rasch entdeckt.

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht auf Samstag, kurz nach 4 Uhr, in der psychiatrischen Klinik an der Lindenstraße in Liebenburg. Aus bislang unbekanntem Grund sei es in einem Patientenzimmer zu einem Feuer gekommen, meldet die Polizei.

Aufgrund der raschen Brandentdeckung, des beherzten Handelns einer Klinikbeschäftigten sowie des zügigen Eingreifens der Feuerwehr habe Schlimmeres verhindert und das Feuer gelöscht werden können.

Ein 65-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.