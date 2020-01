Salzgitter: Mehrere Container brennen ab – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Samstag haben in Salzgitter mehrere Container gebrannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Container in Salzgitter in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der erste Vorfall am frühen Freitag Abend in der Straße Papenkamp – ein Wertstoffcontainer der Stadt Salzgitter geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim hatte zuvor eine Flammenbildung im Container bemerkt und Polizei und Feuerwehr verständigt. Kurze Zeit darauf stand der Container in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Später brannten weitere Container

Wenige Stunden später standen im Kurt-Schumacher-Ring zwei weitere Container in Brand. Ein 26-jähriger Salzgitteraner verständigte gegen 00.40 Uhr die Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Funkstreife standen bereits zwei Container, ein Altkleider- und ein Altglascontainer, in Brand. Auch die angrenzende Begrünung und ein in der Nähe abgelegter Zeitungsstapel drohten in Brand zu geraten. Erneut waren Löscharbeiten der Feuerwehr erforderlich.

Ein Zeuge hatte Jugendliche weglaufen sehen

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ein Zeuge ermittelt werden, der kurz vor Ausbruch des Feuers mehrere Jugendliche hat weglaufen sehen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Insgesamt ist ein Sachschaden von über 1000 Euro entstanden. Zeugen einer der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.