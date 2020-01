Volksbank Brawo kauft „CityCarree“ in Salzgitter-Lebenstedt

Die Volksbank Brawo hat das Shoppingcenter „CityCarree“ an der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt von einer luxemburgischen Kapitalanlagegesellschaft gekauft (Archivbild).

Die Volksbank Brawo hat das Shoppingcenter „CityCarree“ an der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt von einer luxemburgischen Kapitalanlagegesellschaft gekauft. Das gab das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Eigentumsübergang soll voraussichtlich im April erfolgen. Das Gebäude firmiert künftig unter dem neuen Namen „BraWo Carree Shoppingcenter“ und wird dann durch das Tochterunternehmen Braunschweiger Immobilienmanagement GmbH verwaltet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es in der Mitteilung weiter.

Volksbank Brawo plant Umgestaltungen am „CityCarree“ Salzgitter

„Mit dem Erwerb des Shoppingcenters bekennen wir uns ganz klar zur Region und speziell Salzgitter! Damit gehört uns ein entscheidender Einkaufsstandort in Lebenstedt. Als regionale Bank ist es uns ein Anliegen, die Wirtschaft vor Ort und die Menschen, die hier leben, zu fördern. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Immobilie in lokaler Hand ist“, betont Steffen Krollmann, Leiter der Direktion Salzgitter der Volksbank BraWo.

16.000 Quadratmeter Mietfläche

Für das 2008 eröffnete Gebäude plant die Volksbank Brawo Umgestaltungen: „So wird es eine neue, hochwertige Fassadengestaltung und eine Optimierung des Werbeturms geben.“ Mit den Mietern strebe die Bank eine langfristige Partnerschaft an. Das „CityCarree“ mit rund 16.000 Quadratmetern Mietfläche ist das vierte Shoppingcenter im Bestand der Volksbank Brawo. Die Mieteinnahmen belaufen sich laut Unternehmensangaben inzwischen auf über 40 Millionen Euro pro Jahr. Zu den Mietern im „CityCarree“ gehören unter anderem Media Merkt, DM Kaufland und Depot.