Leipziger Rocker begeistern im Pferdestall Gebhardshagen

Four Roses, Kultband aus Leipzig, sorgte am Samstagabend für ein volles Haus im ehemaligen Pferdestall der Wasserburg Gebhardshagen. 185 Zuschauer waren gekommen, um die vier Vollblutmusiker zu hören und bei der flotten Musik so richtig abzurocken. Dafür bot sich reichlich Gelegenheit, denn die...