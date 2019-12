Hunderte Besucher bei Tierheimbescherung in Salzgitter-Bad

Bereits am Sonntag gab es eine große, vorweihnachtliche Bescherung: Das Tierheim im Süden der Stadt hatte Bürger eingeladen, Präsente für die Tiere vorbeizubringen. Hunderte folgten dem Aufruf, die Autos drängten sich dicht an dicht. Bereits um 13 Uhr, als die zweistündige Aktion startete, bildete sich eine Schlange vor dem Eingang zum Tierheim in Salzgitter-Bad. Otto Bornemann war ein Besucher, der nur auf den ersten Blick mit leeren...