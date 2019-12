Die Polizei Salzgitter – dein Freund und Helfer

Nanu, wird sich der eine oder andere Leser jetzt vielleicht denken. Was hat es mit der Überschrift zu dieser Wochenkolumne auf sich? Die Polizei stand in dieser Woche doch gar nicht im Blickpunkt der Berichterstattung. Stimmt, zumindest vordergründig. Hintergründig betrachtet verhält es sich anders. Denn seit einigen Tagen bereiten wir intensiv eine Serie vor, mit der wir Ihnen im neuen Jahr die Arbeit der Polizei vor Ort näher bringen wollen. Die ersten Interviews sind geführt, viele Fotos schon entstanden. Und – um im Sprachbild zu bleiben – wir haben auch schon interessante Themen ermittelt, die selbst erfahrenen Journalisten unserer Redaktion bisher nicht geläufig waren.

Worum wird es in der neuen Reihe gehen? Vor allem darum, Ihnen zu erklären, wer und was sich überhaupt hinter dem abstrakten Begriff verbirgt, wenn von „der Polizei“ gesprochen wird. Wir stellen Ihnen die Menschen in den Uniformen vor, schreiben, was die Polizisten bewegt, was ihnen vielleicht auch manchmal Sorge bereitet oder was sie sich von den Bürgern wünschen, wenn sie mit Polizisten in Kontakt kommen. Auch stellen wir Ihnen die Polizei bei Ihnen vor Ort vor: Wer läuft Streife in Salzgitter-Bad, wer ermittelt in Thiede? Haben die einzelnen Polizeistationen unterschiedliche Aufgaben oder machen alle im Prinzip das gleiche? Wann übernehmen die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes einen Fall?

Solchen Dingen wollen wir auf den Grund gehen. Vor allem aber wollen wir auch Ihre Fragen in den Blick nehmen. Gibt es etwas, dass Sie schon immer über die Polizei wissen wollten? Oder wollen Sie vielleicht von einem besonders positiven Erlebnis berichten, dass Ihnen eine Begegnung mit Polizisten beschert hat? Wir sind für Anregungen, Fragen und Wünsche nicht nur offen, sondern freuen uns ausdrücklich darüber, wenn Sie uns schreiben an redaktion.sz@bzv.de

Ich persönlich verbinde nur positive Erinnerungen mit der Polizei. Vor allem Herr Weiß ist mir in Erinnerung geblieben. Zugegeben, irgendwie schwang auch immer ein Gefühl der Erleichterung mit, wenn er mich nicht angehalten hat. Auf der anderen Seite freute ich mich stets, wie viele meiner Mitschüler, ihn zu sehen. Herr Weiß war in meiner Heimatstadt der klassische Schutzmann, ein Polizist, der Streife ging und insbesondere Fußgänger und Radfahrer wie mich anhielt. Um zum Beispiel darauf aufmerksam zu machen, dass der Radwegtatsächlich besser zum Fahren geeignet ist als die Hauptverkehrsstraße. Oder um andere Kinder zu ermahnen, schleunigst die Lichter an ihren Fahrrädern reparieren zu lassen – wobei er im übrigen auch immer überprüfte, ob das tatsächlich geschah.

Egal, ob Sie auch solche oder andere Geschichtenbeitragen oder einfach nur die von uns recherchierten Beiträge lesen möchten, bei einer Sache bin ich mir ganz sicher: Sie wird sehr spannend, die Reihe über die Polizisten in Salzgitter, deine Freunde und Helfer.