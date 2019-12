Unfallflucht nach PKW-Crash in Salder

Eine Autofahrerin habe stark abgebremst, so die Polizei, um einen Crash mit dem rausfahrenden Wagen zu verhindern. Allerdings sei dann ein nachfolgender PKW auf ihr Fahrzeug aufgefahren. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 9000 Euro an. Das unfallverursachende Fahrzeug habe sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen zur Identifizierung dieses Unfallverursachers seien in vollem Gange, so die Polizei.

