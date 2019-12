Schläger in Salzgitter geht auch auf Streitschlichter los

Nach einer Schlägerei in einem Schnellrestaurant in Salzgitter konnte die Polizei den Täter ermitteln (Symbolbild).

Salzgitter. Zwei Junge Männer prügeln sich in einem Schnellrestaurant in Salzgitter. Als weitere dazwischengehen, werden auch sie verletzt.

Nach einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant an der Theodor-Heuss-Straße in Salzgitter sind drei Personen verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam es am Samstag gegen 23 Uhr zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern.

Schlägerei in Salzgitter – Streitschlichter angegriffen

Bei der Schlägerei wurde eine Person vom späteren Beschuldigten geschlagen und verletzt. Ein 49-Jähriger und ein 41-Jähriger versuchten zu schlichten. Der Beschuldigte schlug auch sie und verletzte die Schlichter.

Anschließend flüchtete er noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Beamten konnten ihn aber im weiteren Verlauf ermitteln. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.