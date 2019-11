Hauptkommissar berät Salzgitters Bürger zu Einbruchsschutz

Die Tage sind kurz, es wird früh dunkel. Da haben Einbrecher Hochkonjunktur. Zur Zeit steigen die Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann.

Bis vor kurzem hat Bernd Neidhart in Sachen Einbruchschutz beraten. Er hat sich im Oktober in den Ruhestand verabschiedet. Ein erfahrener Kollege hat am 1. November seine Nachfolge im Präventionsteam angetreten: Hauptkommissar Michael Scharf ist seit 40 Jahren Polizist – und bereits seit einem Jahrzehnt ebenfalls im Bereich Prävention, zuletzt als Verkehrssicherheitsberater, unterwegs.

„Die Nachfrage nach unseren Beratungsangeboten ist groß. Ich könnte von morgens um sechs bis abends um zehn beraten“, erzählt er bei unserem Besuch bei der Polizei in Salzgitter. Scharf kennt die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel gut: „Ich bin bereits seit 1984 hier.“

Wir treffen uns in seinem Büro. Die Wände sind mit Modellen von sicheren Fenstern, Türen und Beschlägen versehen. „Am Besten achtet man gleich beim Bau darauf, dass Türen und Fenster einbruchssicher gestaltet werden“, rät er. Das werde häufig vergessen. Aber auch bereits vorhandene Fenster und Türen ließen sich schützen: Es gebe sichtbare und unsichtbare Möglichkeiten, zum Beispiel durch entsprechende Beschläge. „Einfach nur einen abschließbaren Griff ans Fenster anbringen, nützt leider nichts“, sagt Scharf. Ein Einbrecher brauche auch hier meist nur zehn Sekunden, um ein Fenster oder eine Terrassentür aufzustemmen.

Wie ist das in Mietwohnungen? „Bei Fenstern ist das schwierig. Ich empfehle, im Zweifel mit dem Vermieter zu reden“, so Scharf. Lösungen, die man ohne offizielle Erlaubnis anbringen könne, gebe es aber durchaus: „Auf Wunsch komme ich nach Hause und gehe mit dem Eigentümer oder Mieter die Örtlichkeit ab.“ So könne er am besten sagen, welche Maßnahmen sich lohnen würden.

„Unsere Erfahrungen zeigen, dass rund 40 Prozent aller Einbrüche scheitern, weil die Tat durch technische Hilfsmittel verhindert werden konnte“, erklärt Scharf. Wie kann man sich schützen? „Gut gesicherte Türen und Rollladen helfen.“ Das gelte vor allem auch für Keller- und Terrassentüren, weil Einbrecher es häufig zunächst hier versuchten. Scharf bietet an: „Wir kommen auch in Schulen und auf Veranstaltungen und stellen Schutzmöglichkeiten vor.“

Der Bedarf ist groß. Die Fallzahlen steigen zur Zeit gegenüber dem Vorjahr leicht an. Was empfiehlt Scharf für den Anfang? „Immer die Haustür abschließen. Das wird tatsächlich oft vergessen“, sagt der Hauptkommissar. Ebenfalls wichtig: Fenster und Terrassentüren sollten beim Verlassen des Hauses verschlossen werden.

„Unser Beratungsangebot ist kostenlos“, sagt Scharf schließlich. Er appelliert, Beratungen in Anspruch zu nehmen. „Selbst wenn bei einem Einbruch nichts gestohlen wird, bleibt immer die Unsicherheit“, schließt er. Termine und Beratungen können telefonisch mit Scharfvereinbart werden: (05341) 1897107.