Schnellere Hilfe für Frauen, die mit dem Tod bedroht werden

Jede dritte Frau hat der Statistik zufolge bereits Gewalt in Beziehungen erfahren. Schwere Gewalt durch Partner oder Verflossene ist auch in Salzgitter an der Tagesordnung: 2019 wurden bislang rund 20 Prozent mehr Fälle von Gewalt in einer Beziehung gemeldet als im Vorjahr. Einige extreme Fälle erschütterten die Stadt in der jüngeren Vergangenheit: Ein Mann stach auf offener Straße mit einem Messer auf seine frühere Partnerin ein, ein...