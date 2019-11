Container in der Lebenstedter Heckenstraße ausgebrannt

Wieder einmal standen am Wochenende in Salzgitter Container in Flammen: Um 2 Uhr am Samstagmorgen wurden der Polizei drei brennende Papier- und ein Altkleidercontainer in der Lebenstedter Heckenstraße gemeldet.

Bei Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens, heißt es in einer Mitteilung der Polizei, standen zwei Papiercontainer bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Salzgitter löschte die Brände.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Tatverdächtige Personen traf die Polizei nicht an. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen unter Tel.: (05341) 18970.