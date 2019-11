Awo-Räume in Salzgitter nun größer und barrierefrei

Es riecht alles noch ein bisschen neu und nach frisch gestrichen in den Büroräumen des Kreisverbandes Salzgitter-Wolfenbüttel der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Der Kreisverband ist mit seiner Geschäftsstelle in Lebenstedt von der Berliner Straße an die Neißestraße 16 umgezogen. „Wir haben hier einfach...