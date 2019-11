Begeisternder Blues in der Lebenstedt Kulturscheune

Für eine vollbesetzte Kulturscheune sorgten am Freitagabend der Saxophonist Albie Donnelly und seine Band. „Dieser Künstler liegt mir besonders am Herzen“. So begrüßte Hartmut Schölch, der Fachdienstleiter Kultur, das anwesende Publikum und die Band. Denn Donnelly hat schon einmal in Salzgitter...