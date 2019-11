Vermieter Van der Horst reduziert Leerstände in Salzgitter

Die Van der Horst Wohnen GmbH, als Eigentümer von 4200 Wohneinheiten einer der größten Wohnungsvermieter in Salzgitter, reduziert die Leerstandsquote seiner im Jahr 2013 übernommenen Immobilienbestände weiter. Justiziar Holger Müller sieht das Unternehmen auf einem guten Weg, spricht von aktuell 15 bis 17 Prozent leerstehenden Wohnungen. Diese Quote solle in den kommenden Jahren mit Hilfe von Investitionen auf fünf Prozent gesenkt...