Konzert in Salzgitter: An Pop-Schwergewicht verhoben

Imitatoren des „King of Pop“ gibt es wie Sand am Meer. Einer der vielen ist Sascha Pazdera, der am Samstagabend versuchte, dem großen Vorbild nachzueifern. Um es vorweg zu nehmen: Es blieb beim Versuch. Denn das, was Pazdera mit seinen Musikern vor ein paar Hundert Zuschauern in der Kulturscheune...