Salzgitter-Bad: Polizei prüft, ob Brandstifter am Werk waren

Am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr hieß es wieder einmal: Kellerbrand in der Emsstraße in Salzgitter-Bad. Es war der inzwischen vierte Einsatz für Feuerwehren und Polizei in der Emsstraße innerhalb kurzer Zeit. Die Häufigkeit der Brände sei nun für die Polizei Grund genug, um zu prüfen, ob die...