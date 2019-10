Salzgitter-Bad: Reifen brennen in Keller in Emsstraße

In einem Keller in der Emsstraße brannten Reifen

Erneut hat es am Dienstag in der Emsstraße in einem Keller gebrannt. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, sei sie gegen 19.30 Uhr alarmiert worden, weil Reifen brannten. Es sei in jüngster Zeit der zweite Brand im selben Haus gewesen, der dritte in der Emsstraße.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad rückten unter Atemschutz in das Haus vor. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert, verletzt worden sei jedoch niemand. Der Einsatz war gegen 20.45 Uhr beendet, so die Feuerwehr. kor