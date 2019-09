Polizei durchsucht Haus in Heere bei Salzgitter

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften zu Durchsuchungen in Heere in der Samtgemeinde Baddeckenstedt ausgerückt. Die Hintergründe für die Aktion, über die die Polizei in aller Kürze zur Mittagszeit informiert hat, sind derzeit noch nicht bekannt. Ein Reporter unserer Zeitung ist vor Ort. Wir...