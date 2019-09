Wutausbruch im Salzgitteraner „Ehrenmord“-Prozess um toten Iraker

Als sich seine gebeugte Schwester im Braunschweiger Landgericht in Richtung Zeugenstand vorkämpft, ist es mit der Gelassenheit des Angeklagten vorbei. Zum ersten Mal nach drei vollen Tagen im „Ehrenmord“-Prozess von Salzgitter, an denen er in sich zu ruhen schien. Erst schluchzt der 33-jährige...