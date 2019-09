Watenstedt: Autos nach Zusammenstoß nur noch Schrott

Nur noch Schrott sind zwei Autos nach einem Zusammenstoß auf der Eisenhüttenstraße am Montag gegen 22.30 Uhr. Ein 38-Jähriger aus Lengede wollte bei Grün nach links auf die L 614 in Richtung Fümmelse abbiegen, meldet die Polizei. Dabei übersah der Fahrer aber den entgegenkommenden Wagen einen 35-jährigen Braunschweigers. Die Autos stießen in der Kreuzung frontal zusammen. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen haben beide Fahrzeuge einen Totalschaden, so die Polizei weiter. Die Schadenhöhe beträgt etwa 8500 Euro.

