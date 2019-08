Leserforum zu Krankenhaus in Salzgitter-Bad heute ab 18 Uhr

Der Neubau des St. Elisabeth-Krankenhauses in Salzgitter-Bad ist am heutigen Donnerstag, 29. August, das große Thema eines Leserforums. Los geht es um 18 Uhr im Dachgeschoss des Ärztehauses, Hinter dem Salze 33, in Salzgitter-Bad. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Das Projekt des Ersatzneubaus ist allein deshalb schon besonders, da landesweit in der Regel eher über die Schließung oder Zusammenlegung von...