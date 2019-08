Unbekannte brechen in Wohnhaus in Salzgitter ein

Unbekannte Täter haben sich am Sonntag, 25. August, zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Max-Planck-Straße verschafft. Dabei erbeuteten sie Wertgegenstände, so meldet die Polizei. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 2500 Euro. Zeugen sind aufgefordert, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.