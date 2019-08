Salzgitter: Eine tierische Rockparty für das Tierheim

An Kreativität scheint es den Salzgitteraner Tierfreunden nicht zu mangeln: Denn am Mittwoch, 2. Oktober, veranstaltet der Tierschutzverein Salzgitter ein Benefiz-Konzert zugunsten des Tierheims in Salzgitter-Bad. Alle Einnahmen aus den Ticketverkäufen sowie der Erlös aus dem Getränke- und...