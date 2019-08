Gitter. Warum der Bauwagen in Brand geriet, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Bauwagen in Gitter hat gebrannt

An der Straße „Zum Schäferstuhl“ ist am Mittwochabend, 21. August, gegen 20.55 Uhr ein Bauwagen aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 melden.