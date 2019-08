Polizei Salzgitter sucht nach Computer-Betrüger

Die Polizei Salzgitter beschäftigt sich derzeit mit einem Computerbetrug. In dem aktuellen Fall hatte der Täter laut Polizeiangaben, nachdem er die Bankkarte eines 55 und 56 Jahre alten Ehepaares in Besitz genommen hatte, in mindestens drei Fällen widerrechtlich Bargeld von zwei Geldautomaten abgehoben.

Im ersten Fall hatte der Täter am 27. Juni in einer Volksbankfiliale in Hornburg zwei Abhebungen getätigt. In einem weiteren Fall hob der Täter am 28. Juni in einer Sparkassenfiliale in Münden Bargeld ab. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter und kann diesen wie folgt beschreiben: Männlich, Brille, Cap mit einem Schriftzug auf der Vorderseite, orange farbenes T-Shirt.

Es kann bei dem Mann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen überregional agierenden Täter handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.