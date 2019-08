Salzgitter: Streit führt zu Körperverletzungen

Zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren sind am Dienstag, 20. August, gegen 19 Uhr in der Kattowitzer Straße in Streit geraten. Zur Ursache des Streit kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen. Die beiden Männer sollen im Verlauf des Streits Gegenstände zum Schlagen verwendet haben. Die Polizei meldet, dass für eine genauere Benennung der Gegenstände alle Beteiligten erst befragt werden müssen. Die Männer zogen sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen an den Händen, im Gesicht und am Rücken zu. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder