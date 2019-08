Salzgitteraner gehen mit Schlagstock und Flasche aufeinander los

Zu einer heftigen Schlägerei kam es am frühen Samstagmorgen in der Thiestraße in Salzgitter-Lebenstedt.

Lebenstedt. Vier Männer geraten nach einem Besuch der Jazz-Galerie in Salzgitter-Lebenstedt in Streit. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

„Wechselseitige gefährliche Körperverletzung“ – so betitelt die Polizei ihren Bericht zu einer Schlägerei in Salzgitter-Lebenstedt am frühen Samstagmorgen. Zwei Männer gerieten demnach zunächst in der Jazz-Galerie mit zwei anderen in Streit. Nachdem ein Türsteher die Vier der Gaststätte verwiesen hatte, ging die Auseinandersetzung vor der Tür weiter.

Die eine Partei soll dabei einen Teleskopschlagstock gezückt, die andere eine Flasche als Schlagwerkzeug eingesetzt haben. Laut Polizeibericht erlitten alle vier Beteiligten Schlagverletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Es wurde ein Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet. red