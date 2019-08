Althusmann will sich für Salcos einsetzen

Das Projekt Salcos lockte zuletzt immer wieder Politiker nach Salzgitter, die sich bei der Salzgitter AG informieren wollten über ein hochaktuelles Verfahren, das den Klimaschutz voranbringen soll. Auch Dr. Bernd Althusmann schaute am Freitag in seiner Eigenschaft als CDU-Landesvorsitzender vorbei, was etliche Landes- und Bundes- sowie Europapolitiker seiner Partei auf den Plan rief. Das Projekt, das SZAG-Vorstandsvorsitzender Prof....