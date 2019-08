Thiede. Die 44-Jährige hatte in einem Einkaufsmarkt in der Schäferwiese Waren von geringem Wert entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ladendiebin fährt in Thiede Mann mehrfach mit Kinderwagen an

Eine 44-Jährige Frau soll laut Polizeiangaben am Mittwoch, 7. August, um 18 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Schäferwiese Waren im Wert von etwa 5 Euro gestohlen haben. Als ein Mann die 44-Jährige hinter dem Kassenbereich darauf ansprach, soll sie ihm mit ihrem Kinderwagen mehrfach gegen den Fuß gefahren sein. Der Mann hielt den Kinderwagen fest. Daraufhin habe die Frau mehrfach gegen den Arm des Mannes geschlagen. Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen räuberischen Diebstahls.