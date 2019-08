Designer-Stücke schmücken Spendenladen in Salzgitter-Bad

Die etwa ein Dutzend Besucher an den Stehtischen vor dem „Spendenladen“ in der Marktstraße, ließen am Freitagabend einen besonderen Moment erwarten. Dieser offenbarte sich, als Margret „Blümchen“ Blümel und Andreas Triebe mit schwungvollen Aktionen die riesigen Schaufensterscheiben vom Papier enthüllten und die dekorative Auslage bekannter Designer enthüllte. „In den Sommerferien ist unser Laden ja immer für drei Wochen geschlossen,...