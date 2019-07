In Salzgitter-Bad werden drei Straßen saniert

Die Stadt will den Knoten „Breslauer Straße/An der Erzbahn“ so umgestalten, dass das Abbiegen von der Breslauer Straße in die Straße An der Erzbahn und damit die direkte Zufahrt von der Altstadt ins Gewerbegebiet möglich wird. Geplant sind die Arbeiten noch in den Sommerferien. Doch der Fachdienst...