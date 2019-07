Dieb gibt sich in Lebenstedt als Monteur aus

Ein unbekannter Mann klingelte nach Polizeiangaben an der Haustür der Frau in Lebenstedt und gab sich als Monteur aus. Unter dem Vorwand, die Wasserleitung kontrollieren zu müssen, gelangte der Unbekannte für zirka

15 Minuten in die verschiedenen Räume der Wohnung. Kurz nachdem er die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen habe, stellte die Seniorin laut Polizei fest, dass der Mann Bargeld und Schmuck aus einer Schublade entwendet hatte. Er soll zwischen 180 und 190 Zentimeter groß, schlank und zirka

40 Jahre alt sein. Er soll helles, lichtes Haar haben und eine schwarze Hose, ein schwarzes Hemd und eine schwarze Jacke mit heller Aufschrift getragen haben.

Hinweise:

(05341) 18970.