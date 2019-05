Maskierte Täter überfallen Jugendliche (18, 20) mit Waffe

Noch unklar sind die Hintergründe eines Überfalls auf zwei Jugendliche (18, 20), der sich gestern Abend an einem Parkplatz vor einer Spielhalle an der Lichtenberger Straße in Oelber ereignet hat. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, sollen zwei maskierte Täter plötzlich aus der Dunkelheit aufgetaucht und die Jugendlichen mit einer „langen Waffe“, vermutlich einem Gewehr bedroht haben. Dann sollen sie Geld gefordert haben. Als ihnen das verweigert wurde, habe einer der maskierten Täter mit der Waffe auf den 18-Jährigen eingeschlagen. Dann sollen die Unbekannten geflohen sein. Wenig später fuhr vom Parkplatz aus ein Wagen der Marke Volkswagen mit Hildesheimer Kennzeichen weg. Wenig später konnte die Polizei das Auto im Bereich der Inspektion Hildesheim stoppen und zwei Männer stellen. Sie werden seit heute Morgen von Polizeibeamten in Salzgitter vernommen. Geprüft werde, ob gegen sie ein Haftbefehl erlassen wird, hieß es weiter. Noch unklar soll sein, ob es sich tatsächlich um die Täter des Überfalls auf die mutmaßlichen Opfer in Oelber handelt und welche Hintergründe die Tat gehabt haben könnte.

