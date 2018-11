Unbekannte reißen Zigarettenautomaten aus der Wand

Bleckenstedt. Unbekannte haben Samstagnacht zwischen 2.30 und 3.30 Uhr in der Bleckenstedter Straße den am Mauerwerk befestigten Automaten gestohlen.

Unbekannte haben Samstagnacht zwischen 2.30 und 3.30 Uhr in der Bleckenstedter Straße ein am Mauerwerk des „Wohnheim Forum“ befestigter Zigarettenautomaten gestohlen. Wie der Automat vom Mauerwerk gerissen wurde, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Teile der Mauer gingen bei der Tathandlung zu Bruch, so die Polizei. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.