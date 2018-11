Unbekannter überfällt 54-Jährige in Hallendorf

Hallendorf. Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend um 23.55 Uhr in der Straße Maangarten in Hallendorf eine Frau auszurauben.

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend um 23.55 Uhr in der Straße Maangarten in Hallendorf eine Frau auszurauben. Die 54-jährige Salzgitteranerin geworden, die zu Fuß unterwegs war, wurde laut Polizei von dem unbekannten Mann von hinten angegriffen. Der Mann soll die Frau am Nacken gepackt, sie zu sich herangezogen und Bargeld gefordert haben. Durch heftige Gegenwehr konnte die Frau sich dem Angriff entziehen und in die Wohnung eines Bekannten flüchten. In der Wohnung musste versorgten Rettungssanitäter eine Verletzung im Stirnbereich der Frau. Zu dem Täter kann bislang nur gesagt werden, dass es sich um einen Mann gehandelt haben soll. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter

(05341) 18 97-217.