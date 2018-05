Nach LKW-Unfall: A39 noch gesperrt- Stoffe sind nicht ausgetreten

Nach einem LKW-Unfall mit Gefahrgut war die A39 in beide Richtungen zwischen Lebenstedt- Süd und Lichtenberg gesperrt. Der LKW hat Gefahrgut geladen. Die ätzenden Stoffe sind jedoch nicht ausgetreten sind. Der LKW kam aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern als er in eine Baustelle einfahren wollte. Der Hänger kippte seitlich auf die Leitplanke und ragte in die Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. Er erlitt einen Schock.

Laut der Frachtpapiere handelte es sich um Industriestoffe. Mit einer Drehleiter öffnete die Feuerwehr den Anhänger und stellte auch im innenbereich keine auslaufenden Stoffe fest. Zur Bergung sind zwei Schwerlastkräne angefahren. Die A 39 war über mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, konnte die Polizei aktuell nicht mitteilen. Das Gefahrgut ist in kleine Kisten verpackt. Da der LKW auf der Seite liegt kann die Feuerwehr zur Entladung keine Geräte einsetzen und muss den Inhalt per Hand entladen. red