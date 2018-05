Bürgerstiftung hat mehr Geld für Förderprojekte

Das Stiftungskapital der Bürgerstiftung Salzgitter wird in diesem Jahr erstmals 1 Million Euro überschreiten. Dies teilten der Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Hans-Rolf Schima, und sein Stellvertreter Rainer Krause am Montag mit. Die gemeinnützige Organisation wurde mit einer Erbschaft bedacht: rund 250 000 Euro. Etwa 25 000 Euro werden in diesem Jahr zur Förderung sozialer und gemeinnütziger Zwecke ausgeschüttet. Die...