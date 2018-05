Gottesdienste im Freien

Baddeckenstedt/Liebenburg Auf dem Rasteberg findet an Himmelfahrt, 10. Mai, 10 Uhr ein Gottesdienst statt. Am Waldrand am Ende der Straße Brockenblick ist der Zugang. Bei Dauerregen wird der Gottesdienst in die St. Paulskirche verlegt. Die Kirchengemeinden Döhren, Heißum, Klein Mahner, Liebenburg, Neuenkirchen und Othfresen...