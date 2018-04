Unbekannte zündeln an Schule in Watenstedt

Watenstedt. Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Gelände einer Schule in Watenstedt. Unbekannte stellten mehrere Papierspender auf eine Außentreppe und steckten diese in Brand. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer nahm das Feuer wahr und verständigte die...