„Trommeln gegen Rechts“ in Salzgitters Innenstadt

Mit deutlichen Worten stellten Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Wolfgang Räschke, 1. Bevollmächtigter der IG Metall, heute Mittag in Lebenstedt klar: Eine gegen Flüchtlinge Stimmung machende AfD ist in Salzgitter nicht willkommen. 150 bis 200 Teilnehmer, so die Schätzung der...