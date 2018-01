Auto stürzt bei Watenstedt ins Gleisbett - Zug bremst rechtzeitig

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehren in Salzgitter: Am Samstagabend kam aus bisher nicht geklärter Ursache ein Auto bei Watenstedt von der Industriestraße in Richtung Lebenstedt ab. Das Fahrzeug stürzte mehrere Meter eine Böschung herunter und kam erst auf dem Gleisbett der Verkehrsbetriebe der...