Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung im Lebenstedter Stadtpark

Die Schülerin saß am Freitagmorgen in dem Bus der Linie 630 Richtung Salzgitter-Lebenstedt. Neben ihr hat laut Polizeibericht der spätere Beschuldigte gesessen. Gegen 07.25 Uhr sei sie am Bahnhof in Lebenstedt ausgestiegen und hätte sich durch den Stadtpark zu ihrer Schule begeben.

Hier sei sie von dem Täter angesprochen, er habe ihr Fragen zu ihrer Person gestellt. Zum Teil soll der Englisch gesprochen haben. Deswegen hat sie ihn laut Polizei schlecht verstanden. Nachdem sie versucht hätte den Mann zu ignorieren, hätte er ihr an die Hüfte gefasst und sie gegen ihren Willen geküsst. Das Mädchen hätte den Mann daraufhin weggestoßen und sich zu ihrer Schule begeben. Später am Tag hat die 13-Jährige hat in Begleitung ihrer Mutter bei der Polizei Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Insassen des Linienbusses. Die Polizei hofft, dass diese Angaben darüber machen können, wann und wo der Mann im Bus zugestiegen ist.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 20 bis 25 Jahre

- 185 cm bis 195 cm groß

- „normale“ Figur - schwarze Haare

- schwarze enge Hose - schwarze Jacke

- weiße Turnschuhe

- schwarzer Rucksack

- südosteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen werden gebeten sich unter 05341/18970 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.