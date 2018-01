Beim Neujahrsempfang geht es um große Vorhaben und gute Vorsätze

Viel vorgenommen haben sich die Salzgitter-Zeitung und die Braunschweigische Landessparkasse für das Jahr 2018: Unter dem Motto „Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr“ haben Bankdirektorin Christiane Voss und Redaktionsleiter Jürgen Stricker die große Feier in den Räumen der Lebenstedter Sparkasse eröffnet. Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind der Einladung zu dem Empfang gefolgt. Unter ihnen Prof. Dr. Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, MAN-Werkleiter Dr. Thomas Rennemann und Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Voss berichtete in der launigen Begrüßung, die sie gemeinsam mit Stricker als Sketch auf die Bühne brachte, von einem Projekt, bei dem Auszubildende der Sparkasse „alte Hasen“ der Bank in digitalen Fragen schulen. Der Redaktionsleiter der Salzgitter-Zeitung gab einen Ausblick auf einige große Themen und Serien, die sich die Lokalredaktion für dieses Jahr vorgenommen hat. Ein Schwerpunktthema werde die Zukunft des Stadtteils Watenstedt sein. „Außerdem nehmen wir die Justiz in der Stadt einmal unter die Lupe“, so der 38-Jährige weiter.

Eine Bildergalerie und eine weitere, ausführliche Berichterstattung über den Empfang finden Sie im Laufe der nächsten Stunden an dieser Stelle.